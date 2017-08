Milan: Suso, il summit con Lucci e i dettagli del futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Passi avanti. Per Suso, per il Milan. Un arcobaleno contro il Cagliari per segnare i cieli rossoneri, ora la Nazionale spagnola per continuare a volare. L'esterno spagnolo è sempre più leader del Milan e per questo oggi la società rossonera ha visto nuovamente l'agente del calciatore, Alessandro Lucci. Passi avanti sostanziali verso il nuovo accordo fino al 2021 (o 2022 ancora da stabilire, cifre da top a 3 più bonus), le parti si riaggiorneranno dopo il mercato ma tutto procede nella direzione della fumata bianca. E rossonera. Per un futuro ancora in salsa spagnola.