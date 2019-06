Milan, Suso in partenza. Centrocampo: i nomi caldi dopo Krunic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Blitz a Milano per Marco Giampaolo, futuro allenatore del Milan. Il tecnico abruzzese ieri ha visto Paolo Maldini per gli ultimi dettagli del contratto biennale, e poi è tornato a Genova per chiudere definitivamente il rapporto con la Samp. Gli annunci ufficiali di tutta la dirigenza non sono ancora arrivati e probabilmente c’è ancora da aspettare per liberare definitivamente Boban dalla Fifa, ma il lavoro sotto traccia prosegue senza sosta. Ieri Maldini ha visto il procuratore di Suso e Calabria, Alessandro Lucci, per discutere dei due giocatori. Il terzino dovrebbe rinnovare con adeguamento salariale, mentre l'esterno offensivo ha offerte dalla Premier League e dalla Liga. In Inghilterra piace a West Ham, Arsenal e Tottenham, mentre l’Atletico di Simeone è la formazione più accreditata per acquistarlo in Spagna. D'altronde il Milan dovrà sacrificare un big per mettere ordine nei conti, e il club potrebbe scegliere proprio lui. Tra l’altro con il modulo che vorrebbe applicare il nuovo tecnico, Suso troverebbe poco spazio.

Ma come dimostra l’operazione Krunic, il club ha le idee chiare su chi affondare il colpo. Il bosniaco, pagato 8 milioni, insieme a Ilicic, Gomez e de Paul, ha preso parte attiva ad almeno dodici reti nello scorso campionato. Nel suo caso: cinque gol e sette assist. Arriveranno giocatori di qualità, per regalare a Giampaolo la miglior formazione possibile per sfruttare le sue idee di calcio. Ecco dunque che spuntano le idee Veretout della Fiorentina, in realtà già a gennaio il Milan puntava ad acquisirlo con Leonardo, oppure Torreira dell’Arsenal che vorrebbe tornare in Italia. Resta in piedi la pista Praet, centrocampista cresciuto in questi mesi con Giampaolo alla Samp, mentre Sensi del Sassuolo è il giocatore più vicino, ma i rossoneri lavorano per abbassare le pretese dei neroverdi, infatti non si andrà oltre i 20 mln.