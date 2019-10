Milan, Suso incassa la fiducia di Pioli ma senza svolta potrebbe partire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso incassa anche la fiducia di Pioli che in questo nuovo inizio rossonero gli darà piena fiducia rendendolo di fatto l'unico vero intoccabile del suo tridente. Se però lo spagnolo non dovesse dimostrare di poter fare il salto di qualità, dimostrandosi ancora il giocatore incapace di salire l'ultimo gradino per essere realmente determinante, allora i dirigenti rossoneri potrebbero decidere di sacrificarlo sull'altare del mercato di gennaio. Considerando che il suo cartellino è stato pagato solo 250mila euro infatti, la sua cessione genererebbe una corposa plusvalenza utile anche per il FFP e per gli eventuali nuovi innesti. Il tempo stringe e Suso deve dimostrare il suo reale valore. A riportarlo è Tuttosport.