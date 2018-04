Milan, Suso: "Oggi è importante dopo le sconfitte di Inter e Roma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno rossonero Suso ha parlato a Premium Sport prima di Milan-Sassuolo: “Oggi è una partita importante che non possiamo sbagliare: abbiamo visto che Inter e Roma hanno perso. Sia con Montella che con Gattuso mi sto trovando molto bene: ora faccio magari un lavoro diverso da prima ma sono contento perché la squadra si sente meglio io. Anche per me è lo stesso”.