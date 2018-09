Milan, Suso: "Per la Champions serve di più. Vitale battere l'Empoli"

L'esterno d'attacco del Milan Suso, autore di due assist oggi contro l'Atalanta, ha parlato così a Milan TV dopo il 2-2: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, giocando da squadra e senza mai dar loro opportunità di farci male. Un primo tempo da Milan, ma poi è difficile tenere quel ritmo per novanta minuti. Se vogliamo arrivare in Champions serve di più, serve far meglio. Perdere due punti così è brutto, ma dobbiamo continuare correggendo ciò che sbagliamo".

Sull'intesa con Higuain e Bonaventura.

"Gonzalo è fantastico, Jack pure. Non c'è nulla di nuovo. Ho visto Gonzalo che era solo e lui da lì segna sempre, uguale per Jack che difficilmente sbaglia in quelle zone. Dobbiamo però migliorare per arrivare in alto. Quando abbiamo ricominciato nel secondo tempo, sentivamo un po' di paura ma non va così, serve stringere i denti e pensare che non ci possono portare via i punti".

Sulla trasferta ad Empoli.

"Tre punti, tre punti fondamentali. Dobbiamo vincere, non possiamo pensare ad altro".