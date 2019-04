Milan, Suso possibile chiave per il riscatto di Bakayoko

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il campo ha detto che il francese Bakayoko s’è conquistato una maglia anche per il futuro, ma quel diritto di riscatto per 35 milioni di euro convenuto con il Chelsea è un ostacolo da non sottovalutare. È vero che il centrocampista con le sue prestazioni ha dimostrato di valere un tale investimento, ma le esigenze finanziarie del Milan appaiono preminenti. A meno che non si metta nel conto di sacrificare qualcun altro per far posto a lui. Da tempo si parla di interessi stranieri per Kessie, che però, due estati arrivò dall’Atalanta per 28 milioni di euro (per pensare ad una plusvalenza bisogna mettere nel conto una cessione a prezzi da record. È differente invece il discorso per Suso, arrivato dal Liverpool nel gennaio 2015 a scadenza di contratto. Per lo spagnolo c’è una clausola di 40 milioni di euro: c’è qualcuno disposto a spendere quei soldi? Il tema è di grande attualità considerato che l’andaluso non ha ancora raggiunto un’intesa per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.