Milan, Suso: "Posso fare il trequartista. Ma basta un ko e viene tutto giù"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso risponde a Sportweek alle critiche relative il suo stile di gioco, limitato alla corsia destra e all'utilizzo del piede sinistro: "Fino alla prima partita di campionato, a Udine, per tutti potevo giocare trequartista. Dicevano che Giampaolo mi aveva trasformato, che stavo dimostrando di poter fare quel ruolo. Poi è bastata una partita fatta male, una sconfitta, ed è venuto tutto giù. Perché? Ah, io non lo so. Sarà stato per motivi tattici o psicologici. Ma non da parte mia. In quella posizione, al centro dietro le punte, io posso stare. Ovviamente mi piace più stare a destra, ma non ho nessun problema a giocare dentro al campo".

C’è chi lo accusa di giocare solo con il sinistro: "E il cross di destro per Calhanoglu contro il Brescia, dopo essere arrivato fino a fondo campo invece di rientrare? E il gol nel derby di tre anni fa, con doppio dribbling su Miranda in area e destro a incrociare sul palo lontano? Però, se riesco a liberarmi e calciare con il sinistro, perché devo andare sul destro?".