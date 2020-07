Milan, Suso può essere riscattato dal Siviglia... con due giornate di anticipo

vedi letture

Se il Villarreal non dovesse battere questa sera la Real Sociedad, nel posticipo della trentaseiesima giornata di campionato, il Siviglia tornerà matematicamente in Champions League dopo un anno di assenza. In questo caso scatterà, per gli andalusi, l'obbligatorietà del riscatto di Jesus Suso dal Milan, fissato a 20 milioni di euro. Buone notizie per i rossoneri dunque, perché il Siviglia ha nove punti di vantaggio sui valenciani e difficilmente si farà rosicchiare tutto il vantaggio in tre partite.