Milan, Suso: "Questa è casa mia. Non penso ad andarmene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus Suso, attaccante spagnolo del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. In vista del prossimo mercato e sulle voci attorno al suo futuro l'ex Liverpool ha chiarito: "L'ho sempre detto che qui al Milan sto molto bene, che mi sono trovato benissimo, che non c'è nulla che mi possa far pensare di dover andar via. Se la squadra, se la società vorrà crescere insieme a me, sarò ben contento perché oramai il Milan è la mia casa. Se così non fosse, se invece di crescere puntasse a un anno di transizione, me l'avrebbero detto".