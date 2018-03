Milan, Suso: "Sempre pensato che la Juve sarebbe passata a Wembley"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante spagnolo del Milan Suso ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida all'Arsenal. Il successo della Juve a Wembley potrebbe essere un buon esempio per i rossoneri: "Penso che sono una squadra che non si arrende mai, che prepara bene le partite. Chi pensava che il Tottenham sarebbe passato facilmente non conosce la Juve: sono forti in difesa e in attacco, hanno una mentalità che fa la differenza. Ho sempre pensato che la Juventus sarebbe passata".