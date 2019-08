Milan, Suso si prende la scena a Cardiff. Giampaolo è molto fiducioso

Terza sconfitta consecutive del Milan nelle amichevoli dell’International Champions Cup, ma il risultato in queste circostanze serve a poco. Ciò che conta sono i movimenti dei giocatori, le idee che l’allenatore vuole mettere in pratica e l’atteggiamento della squadra. Il Milan in verità ha chiuso la gara sul 2-2 contro il Manchester United, perdendo solo ai rigori, ma contro una squadra che settimana prossima inizierà il campionato, dunque più avanti nella preparazione. Eppure il Milan di Giampaolo non ha sfigurato, anzi, a tratti a messo in difficoltà i Red Devils, mostrando bel gioco.

Tra i più positivi c’è ancora una volta Suso. Lo spagnolo sta imparando i movimenti da trequartista ma resta uno dei giocatori più importanti della rosa. E’ lui a siglare la prima rete del Milan in queste tre amichevoli pre stagionali, dove i rossoneri erano rimasti sempre a secco. La rete del pareggio è stata di pregevole fattura, con il solito tiro mancino che ormai i tifosi hanno imparato a conoscere negli anni. “Suso è un fuoriclasse”, ha detto l’allenatore a fine gara. “E’ un giocatore forte e noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto anche alla società e a lui. Non è un problema. Sono innamorato, mi fa impazzire ed è uno che può determinare”.

La buona notizia è il ritorno in campo di Giacomo Bonaventura dopo 282 giorni d’inattività. “Sono contento per Jack, è un rientro importante”, ha detto il compagno di squadra Mateo Musacchio. “Oggi ha giocato dopo tanto tempo e per noi è un grande giocatore. Speriamo che sia una grande stagione, stiamo lavorando tanto per fare una buona annata”.