Milan, Suso sta con Gattuso: "E' la persona giusta al posto giusto"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'attaccante del Milan Suso ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara col Betis di questa sera: "Battere il Betis sarà importante, se vinciamo possiamo stare più tranquilli. Nel calcio no si sa mai, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere. Il nostro obiettivo in Europa League? L'anno scorso con l'Arsenal abbiamo fatto due grandi gare contro un avversario forte. Quest'anno vogliamo passare il turno, poi vedremo. Ma abbiamo la possibilità di fare qualcosa di bello. Gattuso? E' una persona magnifica, ci puoi parlare di tutto e prova sempre ad aiutarti. E' la persona giusta al posto giusto. Io assist man? E' importante come fare gol. Con qualcuno mi intendo bene in campo, i compagni capiscono prima cosa faccio ed è più semplice. Higuain? Mi ci trovo benissimo anche fuori dal campo. E' un ragazzo fantastico, si è inserito subito nel gruppo. Sul campo lo conosciamo tutti, è un campione e non c'è molto altro da dire".