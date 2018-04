Milan, Suso tra i cedibili. Sogno Dzeko, Callejon e Wilshere nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport fa il punto sul Milan della prossima stagione, che saluterà probabilmente Donnarumma visto l'arrivo di Reina. Tra i cedibili ci sono anche Suso, Bonaventura e Kalinic, mentre in entrata il sogno proibito risponde al nome di Dzeko. Callejon potrebbe essere il nome giusto per far crescere i giovani dell'attacco, con Suso che interessa proprio al Napoli. Continua a interessare Wilshere, in scadenza con l'Arsenal, ma c'è il problema ingaggio: la richiesta del calciatore è di sei milioni di euro annui.