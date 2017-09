Milan, Suso: "Uno dei giorni più belli della mia vita. Grazie ai dirigenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questo il messaggio di Suso sul proprio profilo Instagram ufficiale dopo il rinnovo fino al 2022 con il Milan: "24-09-2017. Resterà per sempre uno dei giorni più importanti della mia vita. Allungare il mio legame con il Milan fino al 2022, ed averlo fatto con al mio fianco della mia famiglia, la mia compagna e il mio agente, mi riempie di emozione. Un grazie particolare, speciale, ai dirigenti del Milan. Darò tutto per questa maglia, come ho sempre fatto. Forza Milan, sempre".