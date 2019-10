© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe seriamente essere messa in discussione la titolarità di Suso nel nuovo Milan targato Stefano Pioli. Non tanto perché i tifosi attraverso i social si siano scagliati contro lo spagnolo, bensì perché l'ex Siviglia all'interno di questo Milan non funziona. A riportare la notizia è Tuttosport oggi in edicola che parla di Ante Rebic e Samu Castillejo come alternative credibili a Suso per il tridente offensivo, oppure con il passaggio al 3-4-2-1 un ritorno in pianta stabile sulla trequarti di Hakan Calhanoglu.