Milan, Suso vuole convincere Lopetegui. Decisivi gli ultimi mesi

Saranno mesi decisivi per l'esterno del Milan Suso, che spera in una convocazione del CT della Spagna Lopetegui per il Mondiale in Russia. L'ex Liverpool e Genoa non è stato preso in considerazione per le ultime amichevoli disputate dalla Roja e ha giocato solo 45 minuti contro la Russia a novembre. Un caso strano, riporta Tuttosport, perché Lopetegui conosce bene Suso in quanto lo ha allenato in Under-20 e Under-21. E in Russia potrebbe mancare anche un altro grande protagonista della Serie A, José Maria Callejon. Determinante sarà il finale di stagione, con il Milan impegnato nella difficile rincorsa alla Champions League.