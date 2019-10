Milan, #Susoout non è (più) solo un trend topic su Twitter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era nell'aria, ma ora c'è l'ufficialità. Perché Stefano Pioli disegna il proprio Milan in maniera diversa rispetto alle ultime uscite, con Leo Duarte terzino, Bennacer in cabina di regia con Kessie e Paquetà, mentre il #Susoout diventa realtà dopo che i tifosi, a gran voce, ne avevano chiesto la testa. Al suo posto viene inserito Castillejo.

L'ASSENZA DI SUSO NON FA SVOLTARE - L'ultima panchina di Jesus Suso, oltre a quella odierna, è datata 2 aprile, quando il Milan - in piena crisi dopo la sconfitta contro l'Inter nel derby - incontrava l'Udinese, impegnata nella lotta salvezza, in una gara poi finita 1-1 con il gol di Piatek. Senza di lui c'è un trend in linea con quello del club negli anni. In 10 partite, nelle ultime tre stagioni, quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, media di 1,5 punti a partita, non da Champions né da salvezza.

QUANTO VALE SUSO ORA? In estate qualche proposta era arrivata, in particolare da Fiorentina e Roma, ma Suso voleva un ulteriore rinnovo verso l'alto per il proprio ingaggio - che ora galleggia intorno ai 2,5 milioni di euro, ma chiede il ritocco da tempo. Prolungamento che per ora non è arrivato e che non è nelle priorità rossonere dei prossimi mesi. L'idea era quello di venderlo per 38 milioni di euro, cifra assolutamente irricevibile dopo la prima parte di campionato. Gennaio è lontano, chissà se Pioli gli ridarà fiducia dopo questa (prima) esclusione.