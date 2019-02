Milan, svolta Donnarumma: così si diventa leader

Fonte: Sportitalia

© foto di www.imagephotoagency.it

Una svolta di rendimento, per una personalità nuova. Nel lungo cammino intrapreso da Gigio Donnarumma per diventare uno dei leader più giovani del massimo campionato, vanno segnalati almeno al pari dei tanti passaggi a vuoto che hanno contraddistinto questo sentiero, anche i momenti come quello attuale che stanno regalando al nostro movimento calcistico un campione a tutto tondo. Il Milan di Gattuso, infatti, sta usufruendo di un trascinatore in grado di fare la differenza anche tra i pali, in una presa di coscienza ed un scatto di personalità equiparabili ai colpi di reni che stanno contraddistringuendo i miracoli che sta distribuendo sul campo nelle ultime settimane.

Paradigmatico l’esempio della sua prestazione all’Olimpico contro la Roma, santificata da almeno 5 interventi ai limiti dell’immaginabile che hanno consentito ai suoi compagni di squadra di restare in partita prima, e di blindare un prezioso pareggio poi. Paradossale che proprio nel faccia a faccia con l’altro volto da copertina del nostro movimento calcistico del futuro, ovvero Zaniolo, Donnarumma abbia predisposto una performance da fuoriclasse, come a voler riprendere con vigore una scena dalla quale era stato allontanato a causa soprattutto delle sue mancate prese di posizione fuori dal campo, specie per quanto ha riguardato la gestione del suo procuratore e le polemiche che hanno addobbato il suo complicato percorso di crescita. La fiducia di Gattuso, fondamentale nei momenti di down, ha rappresentato la scintilla in grado di infiammare l’orgoglio di un campione in potenza che ha deciso di diventarlo a tutti gli effetti.