Milan, tabù ripresa post nazionali: la vittoria manca da 11 anni

a partita dell’Olimpico di domenica prossima tra Lazio e Milan rappresenta, per i rossoneri, la possibilità non solo di proseguire il proprio cammino in campionato, ma anche quella di poter abbattere un tabù che permane da oltre 10 anni. I rossoneri, infatti, non vincono la partita post pausa per le nazionali dalla prima giornata della stagione 2006-07, ovvero quando sconfissero per 2-1 la Lazio a San Siro con i gol di Inzaghi e Oliveira. Negli ultimi 10 anni, lo score parla di 4 pareggi e ben sei sconfitte. Ecco i precedenti:

Stagione 2016-17: Milan-Udinese 0-1

Stagione 2015-16: Inter-Milan 1-0

Stagione 2014-15: Milan-Juventus 0-1

Stagione 2013-14: Torino-Milan 2-2

Stagione 2012-13: Milan-Atalanta 0-1

Stagione 2011-12: Milan-Lazio 2-2

Stagione 2010-11: Cesena-Milan 2-0

Stagione 2009-10: Livorno-Milan 0-0

Stagione 2008-09: Genoa-Milan 2-0

Stagione 2007-08: Siena-Milan 1-1

Stagione 2006-07: Milan-Lazio 2-1