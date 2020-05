Milan, tampone per Kessie. Ibra, lesione al soleo del polpaccio

Sospiro di sollievo per Zlatan Ibrahimovic dopo aver appreso l’esito degli esami strumentali, in seguito al suo infortunio al polpaccio. Per l’attaccante del Milan si tratta di una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro, escluso l’interessamento del tendine d’Achille. Dopo la visita alla clinica Columbus di Milano, Ibrahimovic si è recato al centro sportivo di Milanello e ha svolto esercizi in palestra per la parte alta del corpo e ha iniziato a sottoporsi alle terapie per curare il soleo del polpaccio. Lo svedese tra dieci giorni sarà sottoposto a un nuovo controllo per capire il miglioramento della lesione e se i risultati saranno positivi potrà iniziare una lenta riatletizzazione. Le tempistiche per il suo rientro si aggirano attorno al mesetto. Se tutto andrà per il verso giusto Ibra potrebbe rivedersi in campo a inizio luglio (quando il campionato sarà ripreso da qualche partita). La squadra, invece, ieri ha svolto un doppio allenamento: il focus del mattino è stato incentrato sulla forza, mentre nel pomeriggio sulla tattica. Lunedì a Milanello c'è stato il terzo blocco di tamponi, compreso il centrocampista Franck Kessie, se anche il secondo tampone sarà negativo, allora il giocatore potrebbe cominciare a lavorare in gruppo.