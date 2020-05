Milan, tamponi per i giocatori. Allenamento doppio pure oggi

Nella mattinata di ieri, prima di iniziare gli allenamenti, i giocatori del Milan sono stati sottoposti ai tamponi. Operazione che verrà replicata domani, e se entrambi i test sul coronavirus daranno esito negativo, il Milan procederà senza problemi alla ripresa degli allenamenti collettivi. In serata inoltre è arrivato il via libera del Governo sul protocollo modificato, dunque Stefano Pioli nelle prossime ore potrà modificare il programma di allenamento settimanale oppure decidere di continuare così fino al termine della settimana. Ieri il Milan ha effettuato doppia seduta, una al mattino e l’altra al pomeriggio, con i giocatori sempre divisi in gruppi. Lavoro individuale per Ibrahimovic e compagni, con un focus sulla parte atletica e su esercizi di forza. Successivamente sarà utilizzato il pallone e verranno svolti esercizi sulla tecnica. Ieri i giocatori hanno pranzato a Milanello, naturalmente rispettando il distanziamento di un metro, per restare distanziati e non violare alcuna norma, i giocatori hanno mangiato divisi in due sale su due turni, con porzioni monouso da self service e senza camerieri. E oggi il programma sarà ripetuto (ancora una doppia sessione). L’unico a non essere a disposizione di Stefano Pioli è il centrocampista Franck Kessie. L’ivoriano, rientrato domenica scorsa dopo un mese bloccato in patria a causa del blocco aereo, sta svolgendo la quarantena a casa, mentre tutto il resto della squadra si allena a Milanello.