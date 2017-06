Milan, tanti in partenza: l’obiettivo è sfoltire quasi 10 giocatori

C’è un mercato in entrata che sta impegnando tanto la dirigenza del Milan, con Biglia e Conti pronti a vestire rossonero per completare altri due reparti, ma c’è anche mezza squadra da piazzare sul mercato. A cominciare dalla porta dove Plizzari potrebbe andare via in prestito per giocare, soprattutto se Donnarumma dovesse rimanere. In difesa Vangioni piace alla Spal, mentre Paletta non dovrebbe rinnovare, il Genoa ha fatto subito un sondaggio ma potrebbe esserci anche un ritorno all’Atalanta. De Sciglio è in bilico, lui vorrebbe lasciare il Milan e la Juve resta sempre una seria candidata.

A centrocampo sono più elementi a poter lasciare, da Andrea Poli a Bertolacci, passando per Kucka e uno tra Montolivo o Sosa. Locatelli è molto richiesto ma l’idea è tenerlo in rosa a meno di offerte importanti per un prestito. In attacco Lapadula e Bacca sono entrambi in partenza. Paradossalmente ci sono più offerte per l’ex attaccante del Pescara che per il colombiano. Lapa piace all’Everton, al Brighton ma anche ad altre società italiane, lui infatti vorrebbe restare in Italia. Bacca invece interessa molto al Marsiglia, l’agente ha dichiarato: “La Ligue 1 è diventato un campionato attraente, la presenza di un grande come Zubizarreta dimostra che l'OM ha un progetto serio e ambizioso. Questo è l'anno del Mondiale e Carlos vuole parteciparvi con la sua Colombia. Dovrà scegliere un club che potrà offrirgli visibilità".

Fino ad ora però il Milan ha provato a cercare squadre per i suoi uomini in partenza senza piazzare ancora nessuno. Mirabelli e Fassone avranno molto da fare per sfoltire la rosa in vista del raduno del 5 luglio ma ance nel corso dell’estate, per arrivare a settembre con un quadro preciso e completo, un gruppo snello che possa piacere a Montella.