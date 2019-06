© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Maldini proverà a puntare su Manuel Rui Costa per il ruolo di direttore sportivo vista l'impossibilità di puntare su Igli Tare a causa della resistenza di Lotito. Il portoghese però sta bene al Benfica e andrebbe convinto. Nel caso in cui non ci fosse l'ok dell'ex rossonero, ci sono una pattuglia di italiani che potrebbero fare al caso del club milanista: Giovanni Galli, Sartori, Massara, Osti e Bigon, sono i nomi presi in considerazione dall'ex capitano del Milan per il rilancio della società.