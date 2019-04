Milan, tanti nomi per le ali: da Everton a Saint-Maximin

Il Milan continua ad avere nel mirino tre esterni d'attacco. Deulofeu del Watford, Ferreira Carrasco del Dalian Yifang e Saint-Maximin del Nizza. Però, in vista della prossima stagione, il nome cerchiato in rosso è quello di Everton, più l'interesamento forte per Florian Thauvin, come spiega Tuttosport.