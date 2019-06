Milan, Tare primo nome come ds. Ma spuntano anche Rui Costa e Boban

© foto di Imago/Image Sport

La giornata di venerdì, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà quella giusta per scoprire cariche e ruoli del nuovo Milan. E solo da quel momento in poi si potrà lavorare all'ufficialità dell'allenatore del dopo Gattuso, ovvero Marco Giampaolo.

Tare e gli altri - La figura del prossimo direttore sportivo è quella che sta creando pi

grattacapi alla dirigenza rossonera: il primo nome resta quello di Igli Tare, ma la trattativa con la Lazio non si annuncia affatto semplice. Per questo il Milan porta avanti anche altre strade, soprattutto estere: quella più affascinante riguarda l'ex Manuel Rui Costa, oggi direttore sportivo del Benfica. Ma oltre al portoghese, per la rosea c'è anche l'idea Zvone Boban, attuale vicesegretario generale della FIFA. Per lui, nel caso, sarebbe pronto un ruolo dirigenziale più prestigioso rispetto alla 'semplice' figura di uomo mercato.