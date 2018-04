Milan, tegola Biglia nel momento più difficile: l’Europa è a rischio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Le brutte notizie in casa Milan non arrivano mai da sole. Non è bastata l’umiliazione contro una squadra già retrocessa, la sconfitta con il Benevento ha provocato anche una vittima importante: Lucas Biglia è uscito infortunato nella ripresa e secondo gli esami strumentali ha subito un forte trauma lombare. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari. La sensazione è che la stagione sia finita proprio nella disfatta interna contro il Benevento, nella sesta gara consecutiva in cui il Milan non è riuscito a vincere. Il periodo nero dura ormai da 35 giorni, sei match in cui i ragazzi di Gattuso non riescono ad avere la meglio sugli avversari.

Come se non bastasse, il Milan nella giornata di ieri è stato scavalcato in classifica dall’Atalanta, vittoriosa in casa contro il Torino. In questo momento i rossoneri sono settimi e stanno mettendo a rischio la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Il Milan infatti con il sesto posto andrebbe a giocare in Europa senza i preliminari, con il settimo posto invece dovrebbe sobbarcarsi tre turni, molto fastidiosi, in piena estate. L’altra chance per il Milan di andare direttamente in Europa League sarebbe quella di vincere la finale di Coppa Italia contro la Juve all’Olimpico il 9 maggio prossimo. La fase della stagione è veramente delicata perché stanno vendendo meno le energie e gli uomini più importanti. Dopo Andrea Conti e Alessio Romagnoli, Gattuso non avrà a disposizione nemmeno Biglia e proverà a recuperare Calhanoglu, fermo ai box col Benevento per un’infiammazione al tendine rotuleo. Il club ha annullato i due giorni di riposo che aveva programmato alla vigilia della sfida con i sanniti, l’obiettivo è ricompattare l’ambiente in vista delle ultime 4 gare della stagione, compreso lo scontro diretto con l’Atalanta del 13 maggio, gara che si giocherà a Bergamo e che potrebbe essere decisiva per il sesto posto.