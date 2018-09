Milan, tegola Higuain nel momento più difficile. Gattuso vuole svoltare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan non sta vivendo il suo momento migliore e anche dall’infermeria non arrivano buone notizie. Per la trasferta di Empoli i rossoneri non potranno contare su Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, i due acquisti estivi provenienti dalla Juve nell’affare con Bonucci. Il difensore ex Atalanta soffre di un problema muscolare, un accenno di pubalgia che però non è grave e ieri è tornato a correre. Il Pipita invece ha un fastidio al flessore e il Milan ha deciso di non rischiarlo poiché prima della sosta ci sono altre tre partite oltre alla trasferta toscana. L’argentino è stato lasciato a casa a scopo precauzionale e in attacco dovrebbe giocare uno tra Fabio Borini e Patrick Cutrone, con quest’ultimo che è tornato tra i convocati dopo aver saltato le partite contro Dudelange e Cagliari.

Gattuso però sta cercando di infondere fiducia nei suoi ragazzi e chiede una vittoria a Empoli, anche senza giocare bene: “Sarà una partita molto difficile, l'Empoli sa palleggiare, non cerco una gara perfetta ma una vittoria che ci serve come il pane". Ma sulla mancanza di risultati il tecnico milanista prova a dare una spiegazione tattica: “Quando abbiamo palla dobbiamo pensare a giocare in un modo, senza palla dobbiamo cambiare il modo di giocare. Ci piacciamo troppo, l'anno scorso era difficile imbucarci, era una squadra che si chiudeva bene. Siamo belli da vedere ma sarebbe meglio essere meno belli ma più concreti", analizza l’allenatore che stasera a Empoli non potrà contare sul bomber argentino e sul difensore della nazionale, ma sarà un Milan che non può sbagliare dopo i due pareggi consecutivi contro Cagliari e Atalanta.