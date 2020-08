Milan, tempo di uscite: trattative imbastite

In attesa di decifrare le operazioni che andranno a caratterizzare il mercato in entrata del Milan, i rossoneri si concentrano sulle uscite. In corso la trattativa con il Torino per Rodriguez. Ancora ampia la forbice tra domanda e offerta ma Giampaolo punta forte sul terzino per costruire i granata della prossima stagione. Alla stessa maniera è imbastito un discorso che coinvolge anche il futuro di Rade Krunic: il centrocampista piace al neo tecnico del Toro e se ne riparlerà. Attenzione anche a Calabria, fresco di cambio di agente. Il terzino non è certamente tra gli imprescindibili e potrebbe salutare con destinazione Betis Siviglia. De definire, invece, il futuro di Paqueta: il brasiliano piace alla Fiorentina ma l’ipotesi di scambio per arrivare a Milenkovic non decolla. Ci sarà da lavorare in attesa che anche il mercato in entrata possa vivere la sua fase bollente.