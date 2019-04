Milan, tensione Leonardo-Gattuso: rapporto difficile tra i due

Nella giornata di ieri, all'indomani della sconfitta contro la Sampdoria, la seconda consecutiva dopo quella nel derby, Leonardo e Paolo Maldini si sono recati a Milanello per manifestare la loro vicinanza a Rino Gattuso e alla squadra in questo momento complicato. Un bel gesto quello dei due dirigenti che però, secondo Tuttosport, non nasconde l'alta tensione che c'è tra il brasiliano e il tecnico milanista.

Il loro rapporto è ai minimi termini e durante la gara di Marassi c'è stato l'ultimo motivo di divergenza tra i due: Leonardo non ha infatti preso bene l'esclusione di Lucas Paquetà dalla formazione titolare contro la Samp. Per il dirigente, il giovane brasiliano non aveva bisogno di un turno di riposo e sarebbe dovuto scendere regolarmente in campo dal primo minuto. Il dt milanista non ha poi nemmeno apprezzato le parole di Gattuso di sabato in conferenza stampa sul suo futuro in quanto avrebbe destabilizzato il gruppo.

La visita di ieri a Milanello è stata fatta per provare a ridare un po' di serenità all'ambiente rossonero: serve infatti ricompattarsi in fretta perchè la stagione non è finita e l'obiettivo Champions è ancora a portata di mano del Diavolo. Per questo motivo, vanno messe da parte le vecchie e le nuove ruggini tra Leonardo e Gattuso per evitare che possano condizionare il finale di campionato dei rossoneri.