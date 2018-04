© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan cerca l’inserimento per Kwadwo Asamoah. Come riportato da Tuttosport, il club rossonero vorrebbe strappare il laterale all’Inter, che sembra in vantaggio per prelevarlo a costo zero dalla Juventus. I nerazzurri si sentono però al sicuro, consapevoli di aver soddisfatto le richieste economiche e contrattuali del ghanese (offerto un triennale).