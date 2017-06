Milan, tentativo per Meret: l'Udinese non lo vende

Il Milan è alla ricerca di un portiere. Un acquisto in quel ruolo sarà fatto, indipendentemente dal futuro di Gigio Donnarumma. Nelle ultime ore c'è stato un tentativo per Alex Meret, ma l'Udinese non ha intenzione di cederlo. Il primo nome per i rossoneri resta quello di Mattia Perin del Genoa. Lo riporta Premium Sport.