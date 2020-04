Milan, tentazione Emerson: Maldini la chiave per convincere il brasiliano

Tutti pazzi per Emerson. Il difensore si è messo in mostra con la maglia del Betis Siviglia ma è di proprietà del Barcellona. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il brasiliano sarebbe un profilo che piace molto al Milan. La concorrenza è tanta ma la figura di Paolo Maldini potrebbe essere decisiva per arrivare al giocatore come nel caso di Theo Hernandez nella passata stagione.