Milan, tentazione Ibra dal primo minuto: altrimenti Rebic favorito su Leao

Sfida importante questa sera per il Milan. La squadra di Pioli proverà a fare lo sgambetto alla Lazio nella corsa allo scudetto. Obiettivo dare continuità al pareggio in rimonta contro la SPAL e provare a conquistare punti per un posto in Europa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico rossonero sarebbe tentato dal lanciare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco. Se lo svedese dovesse partire dalla panchina, Rebic sarebbe il favorito su Leao.