© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luka Modric, a differenza di un anno fa, non ha alcuna intenzione di lasciare il Real Madrid. Lo scrive il quotidiano spagnolo 'Marca', che fa il punto sull'interessamento del Milan per il centrocampista croato classe '85: tanti i sondaggi e le chiamate al suo entourage, ma il Pallone d'Oro in carica vuole dimostrare di essere ancora un giocatore importante per i blancos e lo stesso Zidane lo vuole al suo fianco. Modric è legato al Real Madrid da altri due anni di contratto.