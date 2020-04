Milan, tesoretto da 36 milioni coi risparmi sugli ingaggi. Caccia ai nuovi Theo e Bennacer

La Gazzetta dello Sport fa una panoramica ad ampio spettro sul prossimo mercato del Milan. In attesa degli eventuali fondi stanziati da Elliott per la prossima campagna acquisti, i dirigenti si sono portati avanti mettendo da parte un tesoretto frutto delle cessioni e dei soldi risparmiati in ingaggi. Nello specifico, ad oggi, grazie agli addii di Piatek, Suso, Reina, Borini, Caldara e Rodriguez, il Milan ha ‘risparmiato’ 25,9 milioni di euro, cifra alla quale andranno aggiunti gli ulteriori 9,7 milioni di euro derivanti dai risparmi legati agli addii estivi di Bonaventura e Biglia. Un totale di 35,6 milioni di euro che il Milan potrà utilizzare sul mercato (per fare un esempio, Theo e Bennacer lo scorso anno sono costati quella cifra), ma pure per alzare la posta sui rinnovi di Donnarumma e Romagnoli.