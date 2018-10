Milan, test col Chievo per interrompere la maledizione del gol subito

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L’ultimo sforzo prima della sosta per le nazionali. Il Milan dopo aver dato segni di guarigione con il doppio successo contro Sassuolo e Olympiacos, va a caccia del tris oggi contro il Chievo Verona, sfruttando anche il fattore casalingo. L’avversario staziona nei bassifondi della classifica ma Gattuso non si fida dei veneti e chiede alla squadra di alzare il livello di guardia, soprattutto in difesa dove le cose non stanno andando benissimo. Il Milan infatti prende gol consecutivamente da 12 partite di campionato, a cavallo tra la fine della scorsa stagione e quella attuale. Un problema che si risolve solo aumentando la soglia di concentrazione durante le partite: “Meglio non parlarne più altrimenti prendiamo sempre gol”, ha confessato Rino in conferenza.

Romagnoli è affaticato e solo stamattina l’allenatore sceglierà se mandarlo in campo o sostituirlo con Zapata accanto a Musacchio, anche perché l’altro centrale difensivo è infortunato e tornerà solo dopo la sosta, ovvero Caldara. Il resto della formazione dovrebbe essere quella confermata nelle ultime uscite con l’attacco affidato a Higuain, Suso e Calhanoglu, centrocampo con Kessie, Biglia e Bonaventura. Dopo la doppietta contro i greci dell’Olympiacos in Europa League, Patrick Cutrone si accomoderà nuovamente in panchina, e risponderà presente alla chiamata della Nazionale nonostante il problema alla caviglia: “Deve essere orgoglioso della chiamata dell'Italia, però è un dato di fatto che non sta bene perchè la caviglia gli fa ancora male. Ma sono orgoglioso della sua convocazione”, ha spiegato Gattuso in conferenza.