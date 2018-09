Milan, test probante a San Siro: Gattuso non si fida dell’Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente da fare per Patrick Cutrone, l’attaccante sente ancora dolore alla caviglia e lo staff tecnico ha deciso di non convocarlo per la sfida pomeridiana contro l’Atalanta. Il Milan dovrà affidarsi ancora una volta solamente a Gonzalo Higuain, l’unico attaccante di ruolo e vero punto di riferimento per tutta la squadra: “Spero di averlo sempre a disposizione, ci metterei la firma. Lui vuole giocare, gli piace far gol, spero che sarà sempre in gara”, ha dichiarato Gennaro Gattuso in conferenza stampa. “Alleno Higuain e per me in questo momento è il più forte al mondo. Ha sempre fatto gol, dobbiamo sfruttarlo al massimo, è un campione, si deve mettere a disposizione della squadra come sta facendo, dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche e metterlo in condizione di fare gol".

L’Atalanta resta un avversario molto complicato nonostante le difficoltà incontrare dal gruppo di Gasperini nelle ultime settimane con risultati deludenti: “Non è un caso che non si vince da quattro anni con l'Atalanta, è una squadra rognosa, dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo tenere botta e metterli in difficoltà. Hanno perso tre partite di fila e non succedeva da tanto tempo, verranno qua con la voglia di riscattarsi", ha spiegato l’allenatore calabrese. Massima concentrazione e un monito anche agli esterni d’attacco, con riferimento particolare a Suso: “Per sfruttare meglio le caratteristiche di Higuain bisogna alzare la testa e metterla in mezzo. Se cominciano a ricamare e temporeggiare sul fondo allora Higuain si scoccia e viene a giocare fuori dall'area".