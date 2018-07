Milan, testa a testa Cagliari-Udinese per Gustavo Gomez

ROMA, ECCO OLSEN. GIALLO CATALANO PER MALCOM. JUVE, BONUCCI TORNA? MIRABELLI PRONTO A RISOLVERE COL MILAN, IL CHELSEA BUSSA PER REINA. Robin Olsen c'è, mentre è giallo per Malcom. La Roma abbraccia il nuovo portiere: lo svedese è atterrato ieri nel tardo pomeriggio in quel di Ciampino...