© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Discorso sul futuro congelato. Come riporta 'Sportmediaset', in questo momento in casa Milan è stato messo da parte qualsiasi discorso relativo alla guida tecnica per la prossima stagione. Lo spogliatoio è con Gattuso e tutti sono concentrati su questo finale di stagione che vede il Milan a un punto dal quarto posto in attesa del risultato di Inter-Chievo di questa sera.