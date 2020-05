Milan, Thauvin in scadenza nel 2021 con l'OM: i rossoneri tornano alla carica

Si torna a parlare di Florian Thauvin per il mercato del Milan. L’attaccante dell’Olympique Marsiglia, scrive Le 10 Sport, è in scadenza di contratto nel giugno 2021 ma ancora non ha ricevuto comunicazioni dal club in merito ad un rinnovo di contratto.