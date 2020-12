Milan, Thauvin può arrivare in estate: ingaggio da 3,5 milioni a stagione

Durante il mercato di gennaio il Milan si concentrerà esclusivamente sulla difesa, ma in estate la musica cambierà. Secondo quanto riportato da Tuttosport rimane alto l'interesse per Florien Thauvin del Marsiglia. Il giocatore potrebbe arrivare a parametro zero qualora venga raggiunta l'intesa per un ingaggio da 3,5 milioni a stagione.