Milan, Theo Hernandez: "Primi non per caso, ora siamo più forti. C'è tutto per vincere il derby"

E' il miglior terzino sinistro del campionato e l'ha dimostrato fin dal suo arrivo in Italia, lo scorso anno, confermandolo in queste prime giornate della nuova stagione. Theo Hernandez ha rivoltato il Milan e adesso ha grosse ambizioni, come mostrano le sue dichiarazioni al Corriere della Sera. Secondo l'ex Real Madrid, non è un caso se al derby con l'Inter i rossoneri ci arrivino da primi in classifica. "Macché caso. Rispetto a un anno fa - dichiara il francese al quotidiano - ci sentiamo molto più forti, siamo più forti. Tutto è cambiato. Siamo tranquilli, molto, anche se sappiamo bene che non è una partita qualunque. È il derby. Ma dobbiamo giocare come abbiamo fatto finora. Correndo, lottando. E facendo il massimo per vincerlo. Stavolta possiamo vincere. Ora abbiamo una squadra molto buona, c’è un gruppo vero. E la tifoseria è con noi. C’è tutto