Milan, Theo Hernandez sul derby: "Vogliamo giocarlo ma rimane una partita come le altre"

Ospite dei microfoni di Milan Tv Theo Hernandez ha parlato anche del derby di Milano che attende i rossoneri alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali: "Siamo molto tranquilli per la gara contro l'Inter: è come se fosse una partita normale, anche se si chiama derby. Abbiamo grande voglia di giocarlo e lo faremo sfruttando tutte le armi in nostro possesso, correndo e lottando per provare a vincere questa sfida".