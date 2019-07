MIlan, Theo Hernandez: "Voglio vincere la Champions. Qui per Maldini"

© foto di J.M.Colomo

Il nuovo giocatore del Milan Theo Hernandez ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole ad acmilan.com: "Sono molto carico di iniziare quest’esperienza al Milan, è un grande club e spero di fare la storia di questa società. Ho scelto il Milan perché è un grande club, interessante e importante per la mia crescita. Sono reduce da due ottime stagioni e volevo venir qui e voglio dare il meglio di me per fare il massimo".

L’incontro con Maldini: “E’ stato un incontro molto bello, abbiamo parlato della mia situazione e abbiamo valutato la possibilità per me di venire a giocare al Milan. Sono rimasto molto soddisfatto da questa chiacchierata e per questo sono qua”

Le tue migliori qualità: “Credo di essere un giocatore rapido, forte, direi tosto”

Il Milan che conosci: “Conosco Castillejo e Reina. Mi hanno detto che il Milan è un grande club e mi aiuteranno per poter diventare un giocatore migliore”

Il Milan nuovamente al top: “Si, sono arrivato per questo: riportare il Milan, un grande club, in Champions. Rutti i giocatori vorrebbero vincerla, sono qui per questa ragione, per arrivare al top e vincere una Champions League con il Milan”

Tu e San Siro: “Non l’ho ancora immaginato ma sono sicuro che sarà bellissimo. Ho grandissima voglia di giocare con la maglia del Milan addosso”

Hernandez e i tifosi: “Voglio dire che sono venuto qui per fare la storia, per dare il meglio di me a tutti voi, sono contento di essere qui. Forza Milan!”