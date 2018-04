Milan, Thiago Silva tornerebbe volentieri. Ma c'è lo scoglio dell'ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Libero, il difensore brasiliano Thiago Silva non ha dimenticato gli anni trascorsi al Milan e tornerebbe di corsa a vestire la maglia rossonera. L'affare è però molto complicato, perché il giocatore del Paris Saint-Germain ha un ingaggio fuori dagli standard del club di Via Aldo Rossi.