Milan, Tiago Djalò arrivato in città per la firma coi rossoneri

Tiago Djalò, difensore classe 2000 di proprietà dello Sporting Lisbona, è arrivato a Milano per firmare col Milan, racconta Sky Sport. Il giocatore vedrà scadere il proprio contratto col club lusitano il prossimo giugno, quando inizierà in maniera ufficiale la sua avventura in rossonero.