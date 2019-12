© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la trattativa tra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i blaugrana hanno infatti fatto il prezzo per il difensore, fissandolo a 25 milioni di euro. I rossoneri riflettono ma devono fare i conti anche con la voglia dei catalani di inserire il diritto di recompra. Boban e Maldini non sono convinti e per questo vorrebbero limitare i privilegi del Barça a una semplice priorità in caso di futura cessione.