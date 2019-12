Milan, Todibo ha dato l'ok: Boban punta allo sconto dal Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jean-Clair Todibo è il primo nome per il Milan per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio ma la trattativa con il Barcellona non sarà semplice. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club catalano vuole infatti 20 milioni di euro per il difensore e non accetterà di cederlo in prestito. Il Milan resta vigile e Boban spera di ottenere uno sconto, visto anche che il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento a Milano.