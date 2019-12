© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per risollevarsi dalla deludente prima parte di stagione (solo 21 punti nelle prime 17 giornate di Serie A), il Milan proverà a chiedere aiuto al mercato invernale. In questo momento - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sono due le piste calde seguite dai rossoneri, cioè quelle che portano a Zlatan Ibrahimovic e a Jean-Clair Todibo.

Accordo per Todibo - In particolare, il club di via Aldo Rossi è al lavoro per rinforzare la difesa e il nome di Todibo del Barcellona è quello più caldo in questo momento: l'accordo con i catalani è già stato raggiunto, mentre ci vorrà qualche giorno per trovare l'intesa con il difensore francese. La sensazione però è che alla fine questa operazione possa andare in porto, regalando così a Stefano Pioli un nuovo centrale di grande prospettiva.