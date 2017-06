Milan, Tolisso considerato grande rinforzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan considera Corentin Tolisso come un ottimo innesto. Il centrocampista del Lione è nel mirino di molti club, ma i rossoneri - dopo aver definito per Biglia - potrebbero puntare sul transalpino per una mediana di livello molto alto. Il problema, semmai, è dato dalla mancata qualificazione alla Champions da parte della società meneghina.